近日一位來台受訓的台積電美國工程師上網分享工作心得，對於工時、開會文化、軟體老舊等提出建言，但也坦言唯一優點，在台受訓學到了不少實用的技能，有利於未來轉職。對此，有網友擔憂「台積電花時間訓練，是在免費幫Intel訓練人才嗎？」、「這老外真誠實XD，畢竟肝只有一個…」、「讓Intel撿了便宜」。

近期台積電積極興建亞歷桑那州5奈米新廠，同時也安排250名美國工程師來台受訓，以便日後加速新廠運作效率。一名美籍工程師在美國人力資源網站Glassdoor發文，爆料台積電受訓內幕，抱怨工時太長，工作至少10小時，實際上可能超過12小時，還有夜班、周末輪班及待命等，畢竟工廠是24小時運作，更提到軟體太爛、時常開會沒效率等問題。

對於該名工程師的批評，台積電透過電子郵件回應指出，人才是公司重要資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程，同時為兼顧疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，內部也採取多樣化暢通的溝通管道保持交流，並給予協助。

這名美國工程師認為，台積電要增加更多人力，才可以讓每個員工可以回家，並有符合常理的時間陪伴家人，同時也保有不錯的福利。他說，台積電在亞歷桑那州廠要做到這點，否則台積電在招募人才方面怎麼可能贏得了就在附近的英特爾（Intel）呢？

然他也坦言，「到台灣受訓學到了不少實用技能，有利於未來轉職。」但台灣與美國的工作文化、學習、教學風格及對其他許多事物與期待真的不一樣。

PTT股版網友狂酸，「台積花時間訓練，結果對方的結論是方便轉職。所以現在是在免費幫intel訓練人才嗎？」、「美國人高貴的肝跟刻苦耐勞台灣肝是不一樣的，嫩」、「美國工程師可以接受上班打卡制，下班責任制？」、「看來GG美國廠撐不久了...」、「台積電完蛋了，會被美國廠拖累+台灣少子化沒人。GG」。