遠東新(1402)搶攻電動車商機，旗下工業纖維群應用環保纖維所生產的輪胎簾布，已獲歐洲輪胎大廠針對電動車市場導入，全球前十大汽車輪胎大廠均為遠東新輪胎簾布的客戶，其輪胎簾布的總產能佔全球比重2%，市占率雖不高，但走差異化路線，一年貢獻營收約20億，毛利率約在15-20%，目前生產地均在大陸，未來也考慮到越南設廠生產。

為致力達成聯合國17項的永續發展目標及阻止氣候變遷，遠東新世紀的綠色材料不僅使用於服飾工業，更將技術轉承於難度更高的工業級纖維材料，生物基聚酯為重要的環保纖維之一，其重要的原料-酒精，就是由工廠所排放的廢氣轉化而成。另外再生型聚酯，完全使用廢棄的塑料瓶重新造粒而成，並且率先與德國馬牌輪胎公司聯合發佈新聞，雙方願為達成循環經濟的目標而共同合作。

目前這兩種環保纖維都已經與國際級的輪胎廠、安全氣囊/帶等車材公司展開合作，援用這些綠色產品與國際社會共同在2050來臨前達成碳中和的目標。

遠東新工業纖維群資深經理王敏昆表示，汽車輪胎廠一般以強力、伸度與縮率三項指標來訂定其各項型號產品的功能組合，從而採購輪胎簾布。而輪胎抓地力、滾動阻力等攸關行車安全的功能，與簾布（外胎骨架材）的選用相當關鍵，要做到不易變形的程度，是技術的展現。