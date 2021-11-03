韓國網路巨擘Kakao集團下的Kakao Pay行動支付公司，3日甫IPO(股票初次公開交易)時，股價立即應聲大漲超過1倍。同時，這家金融科技新創也計畫，日後能將業務觸角延伸至全球各地。

Kakao Pay的IPO定價是在每股9萬韓元，但3日韓股一開可公開交易時，股價就輕易飆過18萬韓元，並一度還來到23萬韓元位置。

上周，Kakao Pay透過這次IPO釋出1700萬新股時，已拿到1.53兆韓元，約13億美元。預料Kakao Pay將拿這筆新資金來重組業務架構，例如加強不同線上金融服務項目，以及擴點至海外等。

目前，這個新興科技公司的市值約在24.1兆韓元，在韓股中排名第14大，名次一舉躍升下，僅次於浦項鋼鐵POSCO。

2017年，Kakao Pay從母公司Kakao分拆後，沒多久成為韓國最大的行動支付業者。粗略估計，截至6月底已擁有約3650萬會員，其中2000萬是有在使用Kakao Pay的。

Kakao Pay股權結構方面，最大股東Kakao現在握有約近半數股份。至於第2大股東中國大陸螞蟻金服，則透過新加坡Alipay持有約4成股權。同時，Kakao Pay有跟127家金融機構合作，也是韓國行動支付業者中最多的。

不過，除了有行動支付外，還有匯款、產險與貸款等不同金融服務業務的Kakao Pay，也躲不過新冠病毒的危害。2020年淨損172億韓元，營收則為2460億韓元。