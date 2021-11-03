知名YouTuber理科太太今（3日）爆出，與台裔美籍老公「理科先生」John的5年婚姻亮紅燈，理科太太去年10月帶兒子返台，John則繼續留在美國工作，夫妻分隔兩地，理科太太多次挽救無效，兩人最後走向離婚訴訟程序，而針對離婚傳聞，理科太太經紀人也做出回應。

理科太太以直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，她與先生John的反差互動，也很受網友歡迎，而理科太太自去年10月帶著兒子返台，老公John則繼續留在美國工作，夫妻分隔兩地將近一年，理科太太也一肩扛起照顧兒子的責任。

理科太太以直率表情和犀利精準談吐極速竄紅，而她與先生John的反差互動，也很受網友歡迎。（圖／本報系資料照片）

理科太太日前才因疑似發文抱怨老公沒回台為兒子慶生，引發婚變傳聞，未料今卻被《鏡週刊》爆出，理科先生雖然會透過視訊和兒子對談，但多次以疫情等理由，始終沒有回台探親，理科太太多次想和先生深談，但都無效，最後心灰意冷決定離婚，只是到了最後關頭，理科先生仍沒有現身，他委由律師出庭，並以視訊參與調解。

針對離婚傳聞，根據《ETtoday新聞雲》報導，理科太太經紀人表示，平常沒有和理科太太聊私事，透露她這1年來全心投入工作，拍完片就去接兒子，生活空檔也都留給小孩，直言：「我很欽佩她也蠻心疼她」，經紀人也提到，理科太太這陣子心情很平靜，自己也沒有問細節，官司都照程序進行中，最後，經紀人強調，小朋友剛開始唸書，希望大家能了解他們為小朋友著想，想低調處裡家務事。