國內12至17歲青少年九月底已完成接種第一劑BNT疫苗，接種率達88.7％，接種數超過108萬劑，由於青少年接種BNT後，發生心肌炎副作用的機率較其他年齡層高，讓家長猶豫是否要讓孩子繼續打第二劑，對此，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，有慢性呼吸道疾病、慢性心臟病、免疫抑制等8大疾病的青少年，是罹患新冠重症的高風險族群，強烈建議要接種2劑BNT。

何美鄉昨(2日)在臉書指出，台灣青少年接種第1劑BNT後，罹患心肌炎的機率約為百萬分之13，粗估為美國青少年的2倍，讓家長人心惶惶，不知該不該讓孩子繼續接種第二劑BNT，對於哪些青少年該接種第二劑BNT，今早何美鄉在臉書指出，依據英國疫苗接種委員會（JCVI）的評估，有以下8種慢性病的青少年，是罹患新冠肺炎重症的高風險族群，建議施打兩劑BNT疫苗。

●慢性呼吸道疾病

含囊性纖維化、纖毛運動障礙和支氣管肺發育不良的患者，已及需要長期服用類固醇的氣喘患者。

●慢性心臟病

影響心臟功能的先天性或後天性疾病。

●腎臟、肝臟或消化系統的慢性病

先天性器官畸形、代謝失調和腫瘤相關的疾病，以及可能導致呼吸道感染的嚴重胃食道逆流等疾病。

●慢性神經系統疾病

含神經失能、神經肌肉疾病，包括：腦癱、自閉症、癲癇和肌肉萎縮症；神經系統或肌肉的遺傳性和退行性疾病，或其他與神經性呼吸減緩的情況：嚴重或嚴重的多重學習障礙 (PMLD)；唐氏綜合症；腦腫瘤。

●內分泌失調

含糖尿病、阿狄森氏症和垂體功能減退症。

●免疫抑制

疾病或治療相關的免疫抑制，包括：化療或放療的癌症患者、器官或骨髓移植受者；影響免疫系統的遺傳性疾病，例如IRAK-4或NEMO缺陷、補體障礙、SCID；各類血癌；長期服用免疫抑制、調節藥物，含甲氨蝶呤呤（methotrexate）、硫唑嘌呤（azathioprine）、6-巰基嘌呤（6-mercaptopurine）或黴酚酸（mycophenolate）等，以及中長期接受高、中劑量類固醇治療的病患。

●脾臟切除或脾臟功能障礙

含遺傳性紅血球增生症、鐮狀細胞、及重型地中海貧血。

●影響多個系統的嚴重遺傳性疾病

含線粒體和染色體異常，像是唐氏症。

何美鄉表示，這8種慢性病中，國人較常見的有3種，為血癌、第一型糖尿病、先天性心臟病。強烈建議家中青少年有這些疾病的話，就要快點完整接種BNT兩劑疫苗，取得完整保護力，避免染疫併發重症。

目前國內青少年接種BNT第2劑的政策尚未底定，至於打不打第二劑，指揮中心發言人莊人祥日前表示，會和ACIP專家討論，針對先前接種BNT青少年不良事件來研判，是否需要接種第二劑，若認為有需要，最快1個月後接種。