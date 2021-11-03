機組員返國必須先入住防疫旅館，居家檢疫期間還可能再被公司派飛，一年多來已陷入「派飛、居檢」的無限輪迴，幾乎沒有時間與家人相處，桃園市機師職業工會上周發起黃飄帶運動，悼念日前猝逝的機師，並抗議現行制度。交通部長王國材上午被立委問到有沒有聽過黃飄帶運動，王第一時間搖頭回應沒有，被調侃「很誠實」，經幕僚提醒後，王才會意過來。

立法院交通委員會今日審查民用航空局與桃園國際機場公司預算，立委洪孟楷詢問王國材有沒有聽過黃飄帶運動，王想了一下回答「沒有」，洪笑問民航局長林國顯「要不要救援一下？」，經提醒後王國材才想起來。

洪孟楷指出，機組員陷入居家檢疫與派飛的無限循環，長久以來引發反彈，甚至有小孩問說「是不是爸爸不要我了，才都看不到人」，機組員受不了才發起黃飄帶運動。

洪孟楷質疑，居家檢疫期間可派飛，等於幫航空公司開了一扇門，居檢2、3天就再度派飛，國家經濟不該是建立在壓榨機組員的血汗上，交通部身為主管機關，更該用同理心面對機組員訴求。

王國材坦言，航空公司與機組員各有各的訴求，經濟與派飛問題很難達到平衡。他強調，全世界航空公司都是特案管理，不是一律隔離14天，並牽涉到飛機能否飛出去、機師量能夠不夠，民航局已有在想辦法。

王國材說，目前先從航空公司排班著手，例如先前有長達44天的派飛、檢疫的班表，要先挑出來重新檢討，有些個案、特殊狀況可以先檢討，盡量在派飛與經濟間達到平衡，機組員因身心疲乏影響到飛安，交通部也不樂見，2周內會提出檢討方案。

林國顯則表示，機組員身心壓力大的問題，民航局關注很久時間，飛安與防疫兩者相關，防疫手段太強硬，機組員無法調整身心也不好。他說，民航局目前有3項措施，包括要求航空公司檢討極端排班、設置心理諮商專線，另外機組員若覺得睡不好，可以申請不上飛機，公司不能拒絕。