財新3日公布，10月份中國服務業PMI為53.8，月增0.4個百分點，為2021年8月來最高，但仍略低於長期均值54.1。

香港信報報導，受到新冠疫情負面影響減弱，加上「十一」長假需求上升，帶動大陸10月服務業供給、需求同步修復，生產指數和新訂單指數均取得8月以來新高。

10月份大陸服務業企業對經營前景保持樂觀，但樂觀度降至7月以來最低，並繼續低於長期均值。受訪企業預期疫情將會持續好轉，新業務將有所增長，但也有部分企業擔心成本上揚和供應鏈受阻會影響未來1年的經營。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月下旬至10月中旬，疫情對經濟的不利影響有所減弱，市場需求向好，供給略顯疲弱，製造業明顯弱於服務業。供給約束成為影響經濟運行的首要因素，包括原材料短缺，大宗商品價格保障，加上大陸電力供應不足，對製造業企業生產形成制約，破壞供應鏈穩定，對服務業企業亦有顯著影響。

王喆指出，目前大陸通膨壓力繼續飆升，下游企業夾縫中生存壓力突顯。政策方面既要採取有效措施對大宗商品保供穩價，更要對下游企業尤其是中小企業的生存狀況重點關注。此外，10月下旬開始，新一輪疫情波及多個省份，對經濟的不利影響捲土重來，有效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。

另一方面，據IHS Markit公布，香港10月PMI從9月的51.7進一步跌至50.8，為6個月最低位。月內訂單需求與產量同時增長放緩，直接減慢企業儲備投入品的速度，並精簡人力水準。供應商表現持續倒退，價格壓力也未見紓緩。