美式買場好市多不僅商品多樣化，退貨服務也相當便利。昨日一名女網友詢問是否有人在好市多購買金飾的經驗，沒想到底下留言竟意外釣出網友爆料，前同事為嫁女兒，在好市多買金飾佩戴，婚禮結束後又拿回去退，「真的很不錯」，這番言論引發網友撻伐。

原PO昨（2）日晚間於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》詢問，有人在好市多買過金飾嗎？並透露因為賣場都有清楚標示價錢，可以控制預算，也不像在金飾店選購，與店員一對一那樣尷尬，「我還滿喜歡這樣的」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「買過好多次手鍊送長輩，還不錯」、「買過！超過一萬可以分期付款」、「覺得比一般銀樓划算」、「我買過，但比較後，好市多工資高很多喔」、「好市多比較適合買金條、金塊」、「買過，給長輩當生日禮物，因為預算不高，不想去金飾店一個一個問，有價錢比較方便」。

但留言中最奇葩的莫不過於有一名網友爆料，前公司的同事嫁女兒時，在好市多買金飾，結果卻在婚禮結束後，整套拿去退貨，「賣場也讓他退貨成功了，真的很不錯呢！」此言論一出後，讓不少人炸鍋，「怎麼可以這樣操作」、「完全把會員權益用到極致」、「原來這都市傳說是真的」、「 整個省下租金飾的錢了，妳前同事太聰明了」、「我結婚時的金飾也在好市多買的，結帳時他們有主動提及如果要退貨要記得帶單子」。