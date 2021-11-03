反萊豬等4項公投將於12月18日投票，民進黨定調「4個不同意」，蔡英文總統把「反萊豬」簡化為「反美豬」，引發批評。國民黨團今天表示，2016年以來美國進口豬肉量逐年提升，但今年美豬進口量卻暴跌，顯示美國豬肉商深受影響，未蒙其利、先受其害，並強調美國非CPTPP成員國，進口萊豬與否和能否加入CPTPP無關。

國民黨團總召費鴻泰說，蔡政府自2016年執政至今，美國豬肉進口量逐年攀升，去年進口量有15877公噸，今年1月至9月，進口量驟減為1958公噸，難道這就是蔡英文總統給美國豬農的禮物嗎？呼籲蔡政府正視人民檢驗其政策的結果。

國民黨團首席副書記長萬美玲指出，從美豬進口量數據顯示，最近進口量下降，因政府政策無法獲得人民的認同，又不標示萊豬，所以國人選擇最安全的方式就是不吃，當大家不吃，進口商想要自清，美豬進口量和過去相比僅兩成不到。

費鴻泰表示，蔡英文宣布開放美國萊豬輸台，這意味著開放台灣市場給全世界生產萊豬的豬肉商，台灣老百姓為何這麼倒楣，而行政院長蘇貞昌說台灣不進口萊豬就無法加入CPTPP，但美國非CPTPP成員國，並不是台灣爭取加入要洽談的對象，因此進口萊豬與否和能否加入CPTPP無關。

萬美玲批評，民進黨的雙標、昨是今非屢見不顯，過去反萊豬，現在卻開放萊豬，明明反萊豬公投主文，是詢問是否同意禁止進口含瘦肉精的豬隻，但蔡英文卻顛倒是非、指鹿為馬稱國民黨反美豬，試圖把食安議題跟政治掛勾，真的是不可思議到無法無天的地步。她強調，事實上，沒有人反美、反美豬，而是反對萊豬。