澎湃新聞報導，大陸本輪Delta本土疫情傳播鏈再延長，家庭傳播案例再現。3日北京市昌平區一家5口確診感染新冠肺炎。梳理官方公布流調資訊發現，此次確診病例1是作為次密接解除隔離後再發病，而一家5口中病例1的妻子確診前兩天接種了新冠疫苗第三針。讓人質疑是Delta病毒潛伏期延長了嗎？家庭傳播能預防嗎？所幸研究發現，與未接種疫苗的Delta變異毒株感染者相比，接種疫苗後Delta變異毒株感染者病毒載量平均下降速度更快。

報導稱，11月3日，北京市衛健委官方微信通報了一家5口確診新冠肺炎的情況。病例1在10月22日被判定為次級密切接觸者轉運至集中隔離點隔離5天後返回家中，隔離期間他的多次核酸檢測都為陰性。11月1日，在與家人相處5天後，病例1的妻子、母親、女兒、兒子都確診新冠。

此前的新聞發布會上北京市疾控中心副主任龐星火介紹，北京市本輪疫情病毒均為德爾塔（Delta）變異株，與近期內蒙古、甘肅等地報告病例的病毒高度同源。

10月22日，病例1作為次密接，也就是密切接觸者的密切接觸者，已經按照規定在集中隔離點隔離了5天，而且隔離期間他的多次核酸檢測都是陰性。

按照目前已知的Delta病毒的傳播規律，病毒的平均潛伏期為4.4天，多數人不會超過7天。

是不是Delta病毒的潛伏期延長了？11月2日，一位流行病學家稱，3到4天是常見潛伏期，即大多數感染者會在5天內發病或檢測陽性。還有一小部分人會在5天以後發病或檢測陽性。

從此次的病例發病情況看，病例1就屬於在5天以後發病或檢測陽性的那少部分人。

那是否需要延長次密接者的隔離期，上述流行病學家認為，隔離期不能隨意延長，這涉及到防控成本的控制和被隔離者的人身權利的保護。

官方公布的流調資訊顯示，在此次一家5口確診新冠的疫情中，病例1的妻子在確診前兩天接種了新冠疫苗第3針。

在家庭傳播中新冠病毒Delta變異株感染能夠預防嗎？家庭成員打了新冠疫苗能發揮哪些作用？

報導表示，「Delta變異株在家庭傳播中預防難度大。」上述流行病學專家表示，Delta潛伏期的長短和感染劑量，也就是吸入病毒的數量有關，感染劑量越大潛伏期越短。

而在最近一期國際醫學期刊《刺胳針》發表的研究顯示，在家庭傳播中，新冠疫苗接種與否對於預防感染的效果差別並不明顯。

10月29日，《刺胳針》發表了一篇文章研究了新冠疫苗對Delta病毒株的傳播和病毒載量的影響，這是首次用比較完善的實驗資料來評估疫苗對Delta變異株的感染和病毒動態的研究。

上述文章對英國621名新冠輕度感染者研究發現，接種兩劑疫苗的人仍然可以將病毒傳染給接種疫苗和未接種疫苗的家庭成員。

感染Delta變異毒株的家庭中，完全接種疫苗的感染率為25％（95％CI： [18％-33％]），而未接種疫苗的感染率為38％（95％ CI： [24％-53％]）。峰值病毒載量沒有因疫苗接種狀態或變異類型而不同，但隨著年齡的增長，病毒載量峰值略有增加。

這也意味著，完全接種疫苗的突破性感染者具有與未接種疫苗病例有相似的病毒載量峰值，並且能夠在家庭環境中傳播感染，包括能夠傳染給完全接種疫苗的接觸者。

但研究發現，與未接種疫苗的Delta變異毒株感染者相比，接種疫苗後Delta變異毒株感染者病毒載量平均下降速度更快。