房市低價區漲翻天，購屋族只能「流浪到蛋殼區」，據591新建案調查，全台蛋殼區新案五年來新案價格大漲，14個蛋殼區行政區房價從1字頭漲上2字頭，12個行政區漲幅在四成以上，四個行政區漲幅在六成以上，其中蛋殼區房價漲幅最高的台南新市、善化分別達79%、70%。

根據數字科技旗下的591新建案統計，全台主要都市（除台北市以外）的蛋殼區，北台灣共有新北五股，桃園八德、楊梅、龍潭，以及新竹新埔等漲幅名列前茅，此外，台中的沙鹿、東勢、大里、清水，台南的新市、善化、歸仁，以及高雄的楠梓、橋頭、仁武，五年來漲幅均逾三成，中南台灣蛋殼區漲幅明顯較北台灣強勁。

591新建案指出，相較北台灣，中南部房價基期較低，一旦有建設挹注，帶動價格走揚，漲幅自然顯著；加上這波買氣以剛需買盤為主力，許多預算有限的購屋客，眼見蛋黃、蛋白等區房價不斷堆疊，只好出走至更平價的蛋殼區，進而帶動買氣向外擴散。

最值得注意的是台南市，過去在六都房市價量屬「末段班」，近年建設興旺，就業與人口雙雙強勁，加上地價相對低廉，吸引建商南遷插旗；曾被戲稱「台南鄉下的鄉下」，房價始終在1字頭徘徊的善化、新市，受益南科議題發燒，周邊居住需求強勁，建商、投資客湧進卡位，目前兩地大樓，二、三房，成交價格均站穩2字頭，隨著台積電南科廠陸續完工，加上近善化市區的南科F、G區區段徵收案開跑，後勢利多不斷。

也有不少蛋殼區是因周邊蛋黃區、蛋白區「跟風」補漲所致，如新竹縣新埔鎮過往房價僅1字頭，且以透天產品居多，隨著鄰近的竹北縣治重劃區、高鐵特區等地房價爆發，竹北客及建商跨區出走，帶動房價起漲，當地田新重劃區內整體行情也挺進至2字頭。