中國氣候變化事務特使解振華在英國當地時間2日表示，儘管北京和華盛頓之間關係緊張，但在聯合國氣候變化大會（COP26）談判中，有可能就碳市場達成廣泛協議。

路透3日報導，解振華在英國格拉斯哥會談期間表示，「中美共同努力造就了巴黎協定.....，它來之不易，不能就這樣放棄，但美國放棄了。」他提到，「五年的時間被浪費了，但現在我們需要更加努力，迎頭趕上。」

報導稱，這是自美國前總統川普離任以來，全球領導人首次聚首討論氣候變化問題。川普採取與中國對抗的政策，並退出了2015年達成的巴黎協定；而COP26預計將在該協定基礎上展開談判。一些出席會議的各國代表表示，美中關係對於此次峰會在全球氣候行動方面取得有意義的進展至關重要。

解振華表示，預計各國將在格拉斯哥達成協議，根據巴黎協定第六條，就有關碳市場的規則達成共識。解振華並批評，富國未能兌現到2020年為開發中國家籌集1000億美元年度氣候融資的承諾。