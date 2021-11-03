全教總成員演出行動劇，抨擊銓敘部長周志宏做不到基金永續的政府承諾。（黃世麒攝）

全教總成員要求政府不應針對軍公教再次進行「二次年改」。（黃世麒攝）

「做不到基金永續，部長就下台。」銓敘部長周志宏一席軍公教退撫基金可能破產的言論，引爆教師們的怒火，全國教師工會總聯合會今天在立法院前抗議，他們表示，絕對不可能再次接受二次年改，周志宏既然無法確保退撫基金永續，那就下台。

周志宏11月1日於立法院詢答時，針對立委詢問軍公教退撫基金是否可能破產，直接回答：「有這種可能。」等於宣告政府不排除讓軍公教退撫基金「直接破產」，也等於直接打臉民進黨政府「確保基金永續」的宣示！

全教總今天動員10多位教師到立法院群賢樓前抗議，理事長侯俊良表示，民進黨政府2017年大刀闊斧推動軍公教年改，其間多次宣示會「確保基金永續」。沒想到，周志宏竟然公開表示退撫基金可能破產，顯示他根本無意、無能執行民進黨的政策。

侯俊良說，軍公教年改已經完成，未來不應該針對軍公教再次進行年改，周志宏一席話代表他沒有確保「確保基金永續」的意識，更凸顯他有做「二次年改」的意圖，明顯不適任。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成說，2017年的年改造成老師的退休金被砍3成，現在銓敘部長又說推撫基金有可能破產，這讓老師們擔心繳了退撫金後血本無歸，更不願意再接受二次年改。

國民黨立委費鴻泰表示，第一次年改已經造成很多軍公教被摧殘，但卻換來周志宏說「退撫基金可能破產」的說法，軍公教們被嚇死了。過去民進黨政府所做的「退撫基金會永續」承諾，好像寫在沙灘上，那麼不可信。

退休制度攸關受雇者權益，全教總再次要求民進黨政府做出明確承諾，絕對不會再砍已退及現職軍公教的退休金，並應密切關注現有基金水位，承諾持續挹注退撫基金，積極提高基金投資績效，以穩定公教人員士氣，確保基金永續。