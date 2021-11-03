參與聯合國氣候峰會(COP26)的領導人在周二承諾，在2030年前減少強烈的溫室氣體甲烷的排放，並停止砍伐森林，以減緩氣候變遷。

在英國Glasgow市舉行為時兩周的聯合國氣候峰會，希望全球氣溫保持在一個比工業化前期氣溫高於1.5度的上限，以避免溫室氣體造成更大損害。

目前有100多個國家加入了該美國和歐盟為首的「全球甲烷承諾」，即到2030年的全球甲烷排放量要比2020年的水準低30%。

全球甲烷承諾在今年九月由少數幾個國家宣布，周二則擴大到上百國家，目前涵蓋國家佔全球甲烷排放量一半，這些國家佔全球GDP七成。

甲烷在大氣中的壽命比二氧化碳要短，但在全球暖化方面，甲烷的效力是二氧化碳的80倍。

據估計，減少天然氣排放是減緩氣候變化的最有效方法之一；天然氣佔去全球暖化的30%。

巴西是五大甲烷排放國之一，其中為來自乳牛的消化系統排放、垃圾掩埋場，和天然氣生產過程的排出。而中國、俄羅斯、印度則未簽署該協定，澳洲表態不會支持該協承諾。

美國總統拜登(Biden)在周二抨擊中國國家主席習近平沒有親自出席，認為中國沒有出現，是一個大錯誤。

100多個國家還簽署了停止砍伐森林的承諾，全球森林吸收了30%的二氧化碳排放。巴西再次加入該協定。

根據該協定，12個國家承諾在2021年至2025年期間為開發中國家提供120億美元的公共資金，用於恢復退化的土壤和處理森林野火問題。