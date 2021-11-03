京城銀(2809)核心業務表現維持穩健，受惠資本市場回穩帶動其他淨收益轉盈，2021年10月自結稅後淨利3.93億元、每股盈餘（EPS）0.35元，自近16月低點顯著回升。累計前10月稅後淨利63.06億元、年增達49.59％，每股盈餘5.63元，續創同期新高。

京城銀2021年10月自結合併淨收益7.12億元，月增達46.69％、年減6.36％。稅前淨利4.38億元，月增7.04％、年減28.01％，稅後淨利3.93億元，月增10.86％、年減25.85％，分別自近18月、近16月低點回升，稅前每股盈餘0.39元、稅後每股盈餘0.35元。

京城銀10月獲利回升，主要受惠資本市場回穩，使其他淨收益0.78億元，雖年減53.03％、但較9月虧損1.6億元顯著轉盈。核心業務表現穩健，利息淨收益4.72億元，月增2.42％、年增1.72％，手續費淨收益1.6億元，雖月減13.03％、仍年增達25.69％。

累計京城銀前10月自結合併淨收益83.05億元、年增17.86％。稅前淨利72.67億元、年增達50.7％，稅後淨利63.06億元、年增達49.59％，稅前每股盈餘6.48元、稅後每股盈餘5.63元，續創同期新高。

其中，京城銀前10月利息淨收益46.2億元、年增7.03％，手續費淨收益17.67億元、年增14.05％，其他淨收益19.17億元、年增達62.45％。截至10月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8178.77％、放款覆蓋率1.58％，資產品質維持優異水準。

展望後市，京城銀表示，中經院公布台灣非製造業NMI指數連4個月上揚，月增1.2個百分點至58.5％，顯示隨著防疫措施逐步放寬、業者配合振興券帶動，整體內需產業活動已轉趨活絡。

不過，第四季整體市場仍呈現多空訊息交雜狀況，京城銀認為，各方面變化牽動全球資金動向及資本市場走勢，均將對銀行營運表現有所影響，後續將持續審慎判斷市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質，以應對市場可能變化。