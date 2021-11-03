周二輝達（Nvidia）的股票市值首度超越股神巴菲特旗下投資控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway），成為美股第七大市值公司。

輝達周二股價上漲2.22%，收在264.01美元，市值達到6600.25億美元。波克夏B股上漲0.6%，為每股287.93美元，市值為6524億美元。

輝達周二的走勢延續了近來強勁的升勢。在過去一年來，其股價已經上漲1倍多，在過去10年來上漲近7500%。

相較之下，波克夏·海瑟威在過去一年來股價上漲約40%，在過去10年上漲270%。

根據道瓊Market Data數據，與2020年3月16日創下疫情爆發以來的低點相比，輝達的股票市值已經增加近5300億美元。光是在這段期間增加的市值，就已超越Visa、摩根大通和沃爾瑪當前的市值，也超越了英特爾和博通當前市值的總和。

一周前輝達的市值超越了台積電，不僅如此，輝達市值增加的部分已經直逼台積電當前約為5530億美元的市值。

臉書宣布改名Meta，並將營運重心轉向「元宇宙」的發展，可望為輝達的營運帶來提振。臉書母公司Meta Platforms宣布將提高相關支出。

過去3個月來，輝達股價上漲33.7%，表現遠優於標普500指數於同一期間的漲幅（5.6%）和費城半導體指數的上漲5.1%。