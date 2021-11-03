大陸女星娜扎（古力娜扎）擁有神仙顏值，被譽為「新疆維納斯」，還和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，日前她出席活動意外和新一代女神關曉彤同框，2大女神站在一起，骨架大的關曉彤明顯遭比下去，讓網友忍不住嘆：「曉彤就是腿長，其它方面全面被娜扎碾壓」。

2日的三亞活動眾星雲集，也流出了不少側拍照，其中關曉彤以粉白蕾私相間的貼身洋裝亮相，領口還有襯衫的翻領設計，V字領更一路深到胸前，看起來氣質典雅又顯身材曲線，而古力娜扎則以一襲黑色深V洋裝亮相，剪裁簡單卻襯出她雪白的肌膚和纖瘦身材，散發出冷豔性感的強大氣場。

關曉彤甜美典雅。(圖/翻攝自關曉彤微博)

古力娜扎冷豔性感。(圖/翻攝自古力娜扎微博)

然而當古力娜扎和關曉彤站在一起，儘管2人的氣質不同，古力娜扎走高冷女神路線，而關曉彤則是甜美大方，但相較於包緊緊的關曉彤，古力娜扎的禮服更顯誠意，也更能表現出身材優勢，整體線條簡單俐落，但關曉彤不僅身形高挑，骨架也偏大，站在古力娜扎旁邊顯得吃虧。

關曉彤在古力娜扎旁邊顯得虎背熊腰。(圖/翻攝自新浪娛樂)

加上關曉彤胸前的一團蕾絲，讓畫面變得更加擁擠，視覺效果就沒有古力娜扎來得好，網友也忍不住表示：「站一起一對比，我還是投娜扎一票，曉彤就是腿長，其它方面全面被娜紮碾壓」、「我愛娜紮」、「關曉彤也可愛，但娜扎的氣場太強了」。