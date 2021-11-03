以性感穿著打扮走紅的網紅御姐強尼最近在Youtube頻道上傳一支影片，俗話說頭髮是女人的第二生命，但御姐強尼卻在影片開頭卻大動作分享自己決定剃光頭，原來是因她姊姊今年初在台中發生嚴重車禍，數次為了動腦部手術剃頭髮，貼心的御姐強尼也索性將頭髮剃光陪伴姊姊養病，好讓她知道她不孤單，體貼行徑讓網友相當動容。

據知，御姐強尼的姊姊今年1月4日在台中西屯區台灣大道發生車禍，當時御姐強尼的姊姊騎著機車，被一輛違規轉彎的自小客車撞上，起初御姐強尼的姊姊一度命危，多次進出開刀房後，才漸漸從昏迷失去意識狀態好轉，經過復健後目前已能講話、慢慢走路，算是不幸中的大幸。

御姐強尼日前為了受傷姊姊剃光頭。（圖／翻攝自御姐強尼Ms. Johnny2.0 Youtube）

闖紅燈違規左轉-我出家了｜御姊強尼｜

面對姊姊的意外，御姐強尼坦言當時被通知時還以為是詐騙集團上門，發現是事實後也只能選擇接受，她不忍心看姊姊獨自面對漫長的復健之路，便決定也將頭髮剃光，當天她頂著光頭戴上金色長假髮回家，跟姊姊聊天聊到一半便秀出自己的大光頭，讓姊姊也看傻。而御姐強尼的姊姊透露，她因這場車禍造成腦傷、腦水腫、顏面骨骨折，最辛苦的是要重新學走路，醫生評估她至少得花兩年復健，感謝御姐強尼和身邊親友在這段期間的支持，才能讓她慢慢走過療傷路。

此外，一向大方分享進廠維修心得的御姐強尼，昨又曬出自己去參加體雕課程的美照，直言：「每個禮拜都要來保養，要有好體態就不能偷懶！別忘了除了體雕以外還有專屬的醫學藥師可以幫你改善飲食習慣，讓所有想要維持身材的你，內外兼具，一起保養」，而從背後鏡子反射中還可見她穿著粉色丁字褲露出翹臀，乍看之下像完全沒穿，零贅肉身材全走光，引來網友紛紛喊讚，直呼：「好壞喔，這麼辣」。