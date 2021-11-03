英國時間2日，全球一百多個國家的領導人同時在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會上進行第2天、也是最後1天的會談。美國之音報導，美國總統拜登宣布一系列全面、雄心勃勃的氣候承諾，並嚴厲抨擊對手--沒有現場出席本次峰會的中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁，沒有做同樣的事情。

拜登政府2日宣布，將與其他國家共同簽署一項歷史性的協議，在2030年前終止森林砍伐，並恢復2億公頃的森林和其它生態系統。拜登並宣布一項計畫，整合美國政府能源、農業、交通、住房和內政部等不同部門削減甲烷排放。

拜登稱讚這些成就，也抨擊沒有現場出席本次峰會的中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁。「我認為這對中國而言，坦率地說，是個巨大的錯誤，這就是中國沒有出現」，「世界其他國家將會看中國並說，『他們提供了什麼附加值？』他們失去了影響全球和在本次聯合國氣候變化大會上所有人的能力，我認為俄羅斯也是如此。」

今年峰會的基礎是美國、俄羅斯與中國等196個國家6年前在巴黎簽署的具有法律約束力的協定。這些國家在這項國際協定中承諾執行減排，爭取把全球氣候氣溫升高的幅度控制在工業化之前的攝氏1.5度的範圍內。

其他國家也在本次峰會上做出了自己的承諾。印度領導人周一晚間宣布，到2070年印度實現淨零排放。印度是世界上第三大污染國，這項宣佈的批評人士說，2070年晚了20年。氣候專家說，世界需要未來30年中實現這個目標。

在終止森林砍伐方面，在這個協議上簽字的國家諸如俄羅斯、巴西、印尼、剛果民主共和國、加拿大和哥倫比亞等都有大量的森林陸地。森林在吸收二氧化碳方面發揮重要作用。

拜登還說，他將與國會合作，再撥90億美元來維護森林，但他沒有說這會多快或者如何發生。

拜登政府的甲烷計畫應該讓美國落實「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），後者規定世界最大的排放國在2030年前把甲烷排放總量比2020年的水平減少30％。

拜登說，「我們現在到2030年間的作為將產生巨大影響，就是我們能否實現我們的更長期的承諾，」「我們在這個決定性的十年中能做的最重要的事情之一就是讓1.5度能夠實現，盡快降低我們的甲烷排放。」

中國領導人1日宣布中國處理氣候變化的計畫，批評人士說，這項計畫未能提出任何新的減排承諾。

中國國家主席習近平1日在氣候峰會上書面發言說，「將陸續發布能源、工業、建築、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，公布科技、碳匯、財稅、金融等保障措施。」習近平還呼籲發達國家「自己要做得更多」，支持發展中國家的氣候努力。