百萬網紅YouTuber「小玉」涉嫌利用AI「Deepfake（深度偽造）」技術，將網紅、民代等女性公眾人物「換臉」製作色情片並銷售，引發各界關注。法務部強調將修法嚴懲，並在1個月內將修法草案送行政院。法務部2日由政次陳明堂邀集學者、律師、法官、國家通訊傳播委員會、刑事局、調查局人員舉行「刑法研究修正小組會議」，會中並無具體結論，但初步共識將確認「深偽」犯罪型態、構成要件後，擬在相關法律中上修至最高刑度。

法務部官員認為，此種深偽影片透過網路流傳，讓假訊息散布，影響層面甚廣，從破壞個人名譽、恫嚇、假冒身分、詐欺、破壞商譽、影響金融市場，到操縱民主選舉結果，其破壞社會秩序、危害民眾權益至鉅，確實現行法制處罰太輕，難收懲治實效，有必要加重刑責。

昨天的會議中，與會人員認為，深偽犯罪可能依其犯罪型態不同，而涉犯妨害名譽、妨害風化、詐欺等罪名，因此有人建議先確定性犯罪型態後，再於相關法律中加重罰則。

另外，有與會者認為，深偽犯罪可能帶來會暴利，犯罪獲利多寡，與刑責輕重比例，也是修法時須考慮的因素。