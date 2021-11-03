WATCH: Michelle Wu opens her victory speech with a story: "One of my sons asked me the other night if boys can be elected mayor of Boston. They have been and they will again some day but not tonight." https://t.co/LiSu6ZfGs4 pic.twitter.com/j0QwHVR2E2 — NBC10 Boston (@NBC10Boston) November 3 2021

波士頓市長決選2日登場；截至當地時間21時13分，台裔候選人吳弭以58.4%的得票率，領先對手喬治(Annissa Essaibi George)的41.6%。目前喬治已宣布敗選，並恭賀吳弭成為波士頓市長，而吳弭成為波士頓200年來首位台裔女性市長。

吳弭已出面發表勝選感言。在演說中，吳弭以小故事感性開場。她說，「幾天前的晚上，我的兒子問我，男孩是否也能競選波士頓市長。我回他們是，有一天他們也會再次當選，但不是今晚」。

414 days after launching this campaign we just voted for the future of Boston. pic.twitter.com/qNpAF0yWLs — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) November 2 2021

隨後她感謝支持者一路情義相挺，並向粉絲喊話「我們已經準備好了！」。另一方面，不幸鎩羽的喬治也在第一時間恭賀吳弭，並形容她的勝利是波士頓跨出的一大步，也期許吳弭團隊未來能展現「母親的力量」。

喬治說，「她是第一位女性，第一位有色人種，也是台裔美國人第一位當選波士頓市長的人。我知道，這絕對不是容易的事」。

AXIO分析，吳弭成為波士頓近200年來第一位有色人種與台裔美國人，卻順利入主市長寶座的女性。報導認為，波士頓的居民大多為有色人種，如今他們透過選票展現出自我政治力量；特別是，波士頓這座城市在50年前經歷全美最為暴力的種族騷動，吳弭的當選無疑是戲劇性的轉折。

Annissa’s problem in two pictures pic.twitter.com/htxF1JkvQn — mass politics (@SpareBostonian) October 29 2021

報導指出，吳弭於2020年年初起開始競選活動，並將政策重點聚焦在氣候行動、種族正義與住房政策。隨著2021年9月初選落幕，台灣移民之女吳弭在歷次民調中一路碾壓對手喬治，始終維持著領先姿態。

事實上，吳弭的對手喬治父親來自突尼西亞；換言之，喬治也是非裔出身。2名有色人種女性能一路奪旗斬將殺入決選，不僅吸引人們注意，更凸顯種族議題在波士頓的歷史意義與重要性。

更進一步地說，在過去很長一段時間，波士頓一直發出改變愛爾蘭裔美國人與義大利裔美國人壟斷政治機器的訊號。這從2019年波士頓選出該市歷史上最多元化色彩的議會，以及該市成為首個女性議員佔多數的議會，可略窺端倪。

AXIO預測，未來吳弭將率領由亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）組成的官僚團體，入主波士頓市政。根據2021年5月的調查報告，AAPI雖然僅占全波士頓官員比例的2.4%，在全美官員中更僅有0.9%；但AXIO認為這個團體將逐步壯大。換言之，在吳弭掌旗下，亞洲力量將在波士頓崛起。

《紐約時報》則指出，面對有色人種在波士頓抬頭，36歲的吳弭取得左傾的非裔、亞裔與拉丁裔選民的支持，是她勝出的主因。相較之下，主打中間務實的喬治則只能爭取到該市傳統權力核心團體的相挺，如警察、公會與愛爾蘭裔美國藍領階級社區的選票。

My heart is so full after greeting voters at Villa Victoria today! 💜 pic.twitter.com/fMsHo6PiRt — Michelle Wu 吳弭 (@wutrain) November 2 2021

吳弭成長於芝加哥郊外，隨後搬到波士頓並於哈佛求學。她的勝選開創了許多先例；一如前述，這座城市的重要政治職位都是由愛爾蘭裔美國人或義大利美國人所壟斷，吳弭是首位女性與首位有色人種當選波士頓市長，也是自1925年以來首位不是生於波士頓卻當選市長的人。

父母自台灣移民到美國後不久後變生下吳弭。吳弭幼時為父母翻譯各種政府機構的文件。20歲的時候，父親離家而母親染上精神疾病，這段經歷成為人生分水嶺，自此她開始投入公共服務事業。她在哈佛唸書時，與恩師華倫建立密切關係，華倫更帶著她從政。吳弭也不負恩師厚望，從當選市議員最後一路殺入波士頓市長官邸。