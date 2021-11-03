疫情擋不住民眾購屋熱情，重劃區再現熱潮！台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，全台2021年第二季民眾購屋最熱門的路段，由「台南仁德區文心路」摘冠！亞軍是「新竹東區慈濟路」，「新北板橋區藝文街」則居第三。整體而言，全台第二季申貸熱門路段，南北都會平分秋色，而「新竹東區慈濟路」是六都以外唯一進榜的區段。

根據最新聯徵中心統計，排名前三名的購屋金路段，單季申貸件數都逾二百件，其餘最少也都有120件以上，光是「冠軍路段」文心路上，平均每月就有90多組客戶申貸，購買力相當驚人。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧指出，仁德文心路勇奪全台第二季最熱門的購屋路段，得力於三大因素，首先是「大案交屋」，該路段總量體逾1100戶的重磅巨案「上東城」，於第二季完工交屋；第二，「東區外擴」文心路位於仁德崁腳重劃區，該重劃區緊鄰東區的虎尾寮高級住宅區，發展與虎尾寮相輔相成，但房價卻親民許多，加上東區開發已近飽和，使客源轉進崁腳重劃區，進而帶動文心路買氣；第三則是「利多加持」，該路段鄰近仁德家樂福商圈，生活機能豐富，交通上除了現有的仁德交流道外，未來還有捷運藍線、仁德轉運站的遠景可期。

位居亞軍的新竹市慈濟路，是12金路段中唯一在六都以外的路段，且觀察非六都的申貸熱門路段，前五名全部由新竹地區包辦，除了慈濟路，還有埔頂二路，兩路段均坐落關埔重劃區內；第三至第五名依序為新竹縣竹北市的北新一街、興隆路、復興二路，申貸件數均在百件以上，平均鑑估總價約在860~1715萬元。

台灣房屋新竹園區關埔直營門市店長甘坤鑫表示，關埔重劃區竹科產業群聚的蝴蝶效應，加上該地交通便利、生活機能卓越，包括星巴客、麥當勞以及好市多等連鎖企業，都在關埔重劃區設店，吸引許多知名建商推出指標大案，如慈濟路的「竹科悅揚」，量體就將近千戶，一舉衝高該路段的房市買氣。