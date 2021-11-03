陸媒北京商報3日引述產業鏈方面消息指出，目前大陸面板龍頭京東方已經通過美國蘋果公司的資格審查，正式進入iPhone13顯示螢幕量產階段，成為參與iPhone新品供應的唯一大陸面板廠商。

受此消息激勵，A股上市的京東方A在3日早盤股價大漲4％，至人民幣5.1元。

報導指出，京東方在位於四川綿陽的B11工廠內設立了專供蘋果的柔性OLED面板產線，近期綿陽B11工廠出貨量明顯增加。儘管京東方官方雖未對此回應，但據知情人士透露，新款iPhone13螢幕已在京東方綿陽產線順利量產出貨。