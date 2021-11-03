日前網路論壇上，曾出現過不少台灣男性與烏克蘭女性交往並結婚的勵志文章，激起許多人的注意。但近日卻在網路上流出「有關於烏克蘭女生」的文章，讓來自烏克蘭的知名YouTuber林佳娜看到後氣炸，忍不住拍片怒斥「台灣男人懂不懂尊重」引發熱烈討論。

林佳娜擁有精緻的五官與高䠷又性感的魔鬼身材，在網路上打開知名度，而先前曾表示是因為與台灣男友交往而來台學中文的她，也多次登上節目《WTO姐妹會》，大方分享台灣與烏克蘭之間的文化差異及來台趣事，而深受台灣觀眾的喜愛，私底下林佳娜也開設YouTube頻道，與粉絲們分享來台生活的影片。

不過，在本月1日公開的影片中，林佳娜以「台灣男人到底懂不懂尊重？烏克蘭女生真的是花錢可以買的嗎？」為標題，大動作的澄清網路上對於烏克蘭人不實的謠言。影片一開始她便表示，之前曾收到台灣網友傳給她一篇Dcard中有關於烏克蘭人的文章，並問她：「烏克蘭人真的都這樣嗎」，她都沒有多加理會，但當詢問數量越來越多後，她才仔細看了裡面的內容，讓她不得不拍影片回覆。

文章中，一名自稱曾在烏克蘭讀研究所的網友，除了提到烏克蘭男性普遍酗酒，因此性能力差、壽命較短外，還寫到烏克蘭人在青春期時就鼓勵學生不要壓抑性需求，也不要墮胎，因為國家會養，使烏克蘭女性對於「性」相當開放，但也造成不少單親媽媽出現，最後將小孩送進孤兒院。

另外，他還進一步分析與烏克蘭女生及台灣女生交往的差別，直接表示烏克蘭女生只要願意跟你吃飯2、3次就是對你有意思，但強調：「吃完飯後不要送對方回家，直接帶去打炮，不要不好意思，遊戲規則真的是這樣」。

種種言論都讓林佳娜氣到怒罵：「你根本不知道自己在寫什麼，也完全不懂烏克蘭女生」，並大聲駁斥網友寫的內容都是假的，根本沒有這些東西，呼籲網友不要相信他，再度引發網友熱烈討論。