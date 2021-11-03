張男友人認為林女設局讓張男去彰化找她，並把人把她綁走毆打逼問卡片密碼，最後還將其殺害奪取生命，真的相關狠毒，希望警方能盡速釐清案情。(翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真)

這起案件昨晚就有網友PO在臉書爆料公社，表示他的好兄弟張男去年在台北酒店認識林女，林女士彰化鹿港人，張男包養每月至少給她十萬同居，(翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真)

上月29日有民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊，發現一具水流屍，因死者無法確定身分，警方成立專案小組採證比對，確認是死者為失蹤的51歲張男，經警方深入調查，發現竟是一樁情殺案，目前警方將涉案的30歲酒店林女逮捕歸案，由彰化地檢署複訊後，今晨依殺人罪聲押獲准。

彰化縣溪湖分局表示，經彰化地檢署相驗後，確認死者為台北市51歲張男，且張男日前由家屬報案失蹤，溪湖警分局即與台中市政府警察局刑事警察大隊共同偵辦，調閱相關監視器發現30歲林女涉嫌重大，隨即報請檢察官核發拘票，2日北上新北市將林女拘捕到案，全案依殺人罪移送地檢署偵辦，後續有無共犯則人在釐清。

這起案件昨晚就有網友PO在臉書爆料公社，表示他的好兄弟張男去年在台北酒店認識林女，林女士彰化鹿港人，張男包養每月至少給她十萬同居，今年9月11日突然有6名男子闖進張男租屋處，自稱林女的表哥，因家族不允許他們交往，便把林女帶走。

張男友人還說，10月8日他與張男相約吃熱炒，竟還帶著林女出現，10月15日張男說要去鹿港就失聯，報警卻查到林女拿著張男提款卡領錢，沒想到林女這麼狠毒，認為設局讓張男去彰化找她，並把人把她綁走毆打逼問卡片密碼，最後還將其殺害奪取生命，真的相關狠毒，希望警方能盡速釐清案情。