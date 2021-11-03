藝人張琪惠以女子團體4 In Love出道，結婚７年的她育有可愛的女兒阿寶，常在臉書與粉絲分享近況的她，透露近來接到詐騙電話，沒想到交談過程還對方踩到點，讓她怒火中燒，更將這段對話過程PO上網分享。

張琪惠表示接到詐騙電話時，一開始以為是店家打來，對方詢問她是否買了隱形胸罩？由於相當難用立刻反應：「你們不要再賣了，有夠難用，我的奶根本夾不住」，緊接著對方又詢問：「您上禮拜有申請變成我們的高級會員是嗎？」當下她一聽立刻覺得有詐，立刻表示沒有，未料對方不死心追：問「幫您保留您的會員還是幫您取消呢？因為成為我們的會員是要繳1萬會費」，當時她回應保留會員並每個月從戶頭扣款後，就隨即掛上電話。

張琪惠強調若是騙一個她愛用的產品，當下心情可能還會開心，但偏偏騙了一個人生網購第二次，然後買到爛東西的「爛隱形夾奶神器」，當然自然也沒有按下任何電話按鍵操作，對此，網友也紛紛留言：「現在詐騙技術越來越爛了」、「這通電話給了它第二次出場的機會，還是有點價值的」、「我老公前幾天也接到詐騙，還跟他說好好找工作不要再騙人了」。

張棋惠近來當起Youtuber，她在影片中全副武裝假扮起成調員訪問民眾，但完全沒人查覺是女明星本尊，訪問時亮出自己照片詢問民眾：「認識她嗎」，沒想到所有人都露出疑惑表情，讓她蹲在路旁表示：「嗚嗚嗚好難喔，我要哭了！」