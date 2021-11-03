大陸央視新聞用戶端報導，大陸2020年度國家科學技術獎勵大會3日在人民大會堂舉行，評選出航空戰略科學家、中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士；與國際核能著名學者、北京清華大學王大中院士，分獲大陸國家最高科學技術獎。

王大中獲大陸國家最高科學技術獎。（大陸央視新聞用戶端）

經網路評審組、學科專業評審組、評審委員會和獎勵委員會評審，大陸科技部審核，2020年度國家科學技術獎共評選出264個項目、10名科技專家和1個國際組織。其中，國家自然科學獎46項，一等獎2項，二等獎44項；國家技術發明獎61項：一等獎3項，二等獎58項；國家科學技術進步獎157項：特等獎2項，一等獎18項，二等獎137項。有8位元外國專家和1個國際組織獲中華人民共和國國際科學技術合作獎。分量最重的國家最高科學技術獎頒給了中國航空工業集團有限公司顧誦芬院士和清華大學王大中院士。

顧誦芬，男，1930年2月出生，江蘇蘇州人，1951年畢業於上海交通大學航空工程系。現任中國航空工業集團有限公司科技委高級顧問、中國航空研究院名譽院長。1991年當選中國科學院學部委員（院士），1994年當選中國工程院院士。

顧誦芬是大陸著名飛機設計大師、飛機空氣動力設計奠基人、航空戰略科學家。他建立了新中國飛機空氣動力學設計體系，開創了大陸自主研製殲擊機的先河，持續開展航空戰略研究，為大陸航空科技事業作出了重大貢獻。

王大中，男，1935年2月出生，河北昌黎人。1958年畢業於清華大學工程物理系。曾任清華大學核能技術研究所所長、清華大學校長。1993年當選中國科學院院士。

王大中是國際核能領域的著名學者、戰略科學家，致力於發展具有固有安全特性的先進核能系統。他帶領產學研聯合團隊實現了大陸高溫氣冷堆技術從跟跑、並跑到領跑的整體發展過程，為大陸在先進核能領域逐步走向世界前沿奠定了重要技術基礎。