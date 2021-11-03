戰遊網旗下《戰車世界：閃擊戰》今天正式宣布，年度最大電競賽事2021《戰車世界：閃擊戰》世界賽「旋風盃」（Blitz Twister Cup）正式登場，亞洲、美洲、歐洲和獨立國協將在11月份先進行地區性賽事，各地區的冠軍隊伍將獲得總決賽的門票，最終的4支隊伍將角逐最高榮耀及總計20萬美元的總獎金。

2021《戰車世界：閃擊戰》世界賽「旋風盃」（Blitz Twister Cup）正式登場!

亞太區賽事將搶先於11月4日、5日開打，今年的參賽團隊及其代表地區或國家分別為：

• 亞太：[FEAST] FEAST

• 亞太：[E7] Uprising

• 日本：[-RN-] Rote Nova

• 韓國：[-ID-] TEAM ID

玩家將能於官方賽事頻道觀賞線上賽事直播，為支持的隊伍加油，凡觀賞賽事就有機會獲得Action X Centurion Mk. 5/1 或Progetto 46，顏料、頭像、加值帳號和其他豐富獎勵等。詳細賽程與參賽隊伍資訊，請參閱官方賽事網站。

其他地區賽事將於11月中下旬登場：

• 獨立國協賽事： 11月11日至11月12日

• 北美區賽事： 11月18日至11月19日

• 歐洲區賽事： 11月25日至11月26日