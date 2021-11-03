台大公衛學院教授陳秀熙。（中時資料照）

國內疫苗覆蓋率已突破7成，鬆綁邊境條件逐漸完備，台大公衛學院教授陳秀熙今天建議，政府可依世界各國的感染程度與疫苗覆蓋率提出三種不同檢疫方式，若屬極低風險國家加上覆蓋率已達7成以上者，可開放綠色通道，入境免隔離。

陳秀熙今天透過圖表方式，分層剖析全球新冠肺炎疫情風險，縱軸依序為年發生率低於千分之一的極低風險國家、千分之一至千分之二的低風險國家、千分之二至千分之五的中風險國家、千分之五至百分之一的高風險國家、以及百分之一至百分之二的極高風險國家，橫軸則是從零到一百的疫苗覆蓋率。

最後歸納出全球有71.4％的國家屬於低風險，28.6％的國家在中風險以上，其中又有9.5％的國家疫苗覆蓋率不及4成，15.3％的國家介於4至7成，有3.7％的國家即便覆蓋率高於7成，感染人數仍處於中風險以上。

陳秀熙建議，各國政府對施打率高於7成，且位在極低風險的國家，可實施綠色通道，採入境免隔離，施打率介於4至7成的極低風險國家，則採縮短居家隔離時間，方便世界各地恢復交流。

覆蓋率在4成以下的極低風險國家，以及4成以上的低風險國家，建議採入境後居家隔離的措施，不用再強制送集中檢疫所隔離；其餘地區仍然維持入境後送集中檢疫的規定。

符合陳秀熙歸納的綠色通道資格國家包含日本、韓國、紐西蘭、西班牙等，但陳秀熙仍建議，政府也應隨時視疫情發展滾動調整邊境策略，才能確保國內社區安全。