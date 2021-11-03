美股三大指數續衝高，台股今天早盤開高走高，重返17100點關卡，電子權值股台積電(2330)穩揚，航運族群重獲買盤青睞，台股一度上攻17153點及半年線關卡，但電子股賣壓湧現，漲幅縮減，多空在17100點附近拉鋸，今日成交值有機會進一步放大。

美股3大指數2日再度收在新高，道瓊工業指數首度站上36000點，上漲138.79點，以36052.63點作收；標準普爾指數上漲16.98點，收在4630.65點；科技股那斯達克指數上揚53.68點或0.34%，收15649.60點。

美股3大指數2日再度收在新高，道瓊工業指數首度站上36000點。受此激勵，台股今天以17087.89點開出，早盤高點至17153.76點，上漲逾87點，重返17100點關卡。

今日呈現高檔股回弱，但低檔股有撐以及傳產的貨櫃航運再度吸金上攻；航運族群受買盤青睞，早盤資金比重爆增至二成以上，早盤尤其以航運貨櫃長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)大漲領軍。

台股今日以台積電穩盤，但漲多的中小型電子股賣壓湧現，資金轉往低檔的電子股以及傳產股，航運股重啟多頭領軍要角，支撐台股穩住17100點，蓄勢站穩半年線。

回顧周二，台股昨天終場下跌2.27點，收在17065.97點，成交值3872.14億元，量能創下2個多月以來大量。

台股昨日上攻半年線，卻逢短多回吐，短線漲多題材股下殺，終場收上影線。目前台股逢前高套牢反壓，今日持續量增，化解前波上檔套牢賣壓。

美股強勁的財報季持續帶來提振，周二美股主要指數再創歷史新高。投資人正在等待聯準會決議。亞股今早表現大多盤整。