「國民ETF」元大高股息(0056)已於10月22日除息，超過50萬受益人共襄盛舉，除息後動能強勁，目前填息逾五成，朝連續填息11年紀錄邁進。0056為元大系列基金除息大戲拉開序幕，後續還有元大ETF連結基金系列、元大高息低波(00713)、元大臺灣ESG永續(00850)、元大MSCI金融(0055)接力上陣，偏好息收的投資人可以多加留意。

其中除息日期最近的就是元大台灣高股息ETF連結基金，該基金預計於11月8日除息，投資人在11月5日前買進持有就能參與除息。

元大台灣高股息ETF連結基金成立近兩年半以來，淨值成長逾四成，投資人股息價差兩頭賺，今年以來大受投資人青睞，截至九月底，基金規模相較年初大幅成長65%，象徵ETF連結基金逐漸成為投資人參與台股的新選擇。

0056締造連續十年配息與填息紀錄，輝煌成績吸引眾多投資人將其作為現金流規劃標的，部份投資人偏好將配息再投資0056，創造長線複利效果。元大投信為滿足投資人需求，特地將元大台灣高股息ETF連結基金設計為含有不配息與配息兩個級別，前者自動將配息滾入再投資，後者則讓投資人享有配息現金流，滿足多元理財需求。

元大投信ETF連結基金研究團隊表示，ETF連結基金配息雖受投資部位侷限，不過長期報酬率仍能貼近ETF主基金的績效表現，加上靈活交易方式和多元申購通路，正是共同基金投資人布局台股的投資利器，而看好元大高股息ETF連結基金收益的投資人，亦可密切留意即將在除息日揭曉之實際配息金額。

投資人選擇高股息產品時，除了配息率外，更要留意總報酬率。高股息產品配息率與追蹤指數的殖利率差異也不宜過大，同時也要注意半年配、季配等一年多次配息的產品，是否有單獨一次配息金額拉高，而出現年化配息率大幅提升的失真現象。