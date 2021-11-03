美股消息面：

1.投資人觀望美國上周原油庫存數據，以及石油輸出國組織及其減產盟友（OPEC+）即將召開的產量會議，周二紐約期油收跌14美分或0.16%，為每桶83.91美元，盤中一度下挫1.34%，最低跌至82.92美元。倫敦布蘭特期油收漲0.01%，為每桶84.72美元。分析師表示，儘管市場普遍預期OPEC+將決定維持產量不變，但也擔心可能出現變數。

2.市場預期聯準會將在周三宣布開始縮減量化寬鬆規模，周二尾盤ICE美元指數小升0.14%，報94.106。澳洲央行雖然預告可能提前升息，但仍維持現行購債規模與期間不變，由於該央行的政策立場未如預期偏向「鷹派」，周二隔夜市場澳元兌美元大跌1.23%，報0.74265美元，創下10月19日來新低。

3.市場等待聯準會議息結果，以及受美元和美股上揚影響，周二紐約期金收跌6.4美元或0.4%，報每盎司1789.4美元。此外，銀價跌2.3%，為每盎司23.46美元。鉑金跌2.4%，報每盎司1038.82美元。鈀金跌1.8%，為每盎司2011.69美元。