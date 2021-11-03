記憶體封測廠華東(8110)2021年第三季本業維持獲利，稅後淨利0.17億元、每股盈餘（EPS）0.04元，較第二季轉盈。華東股價10月初下探15.35元的近4月低點，隨後緩步向上墊高，今（3）日開高後在買盤敲進下走揚4.09％至17.8元，領漲封測族群。

華東董事會通過2021年前三季財報，合併營收57.4億元、年增達25.82％，創近3年同期高點。毛利率4.62％、營益率負0.34％，本業虧損年減38.27％。雖然業外收益減少，歸屬母公司稅後淨利0.29億元、年減81.89％，每股盈餘0.06元，仍維持獲利表現。

以此推算，華東第三季合併營收21.57億元，季減0.87％、年增達50.49％。毛利率5.24％、營益率0.48％，雖低於第二季5.73％、1.08％，但較去年同期4.29％、負0.91％轉盈，本業營運維持獲利。

不過，由於業外收益大減，華東第三季歸屬母公司稅後淨利0.17億元，年減達91.39％，但仍較第二季虧損0.19億元顯著轉盈，每股盈餘0.04元，低於去年同期0.42元、但較第二季虧損0.04元顯著轉盈。