受惠於長榮（2601）、陽明（2609）等宣布12月美國線的GRI漲價計畫及全球貨櫃航運第一大的馬士基財報亮眼激勵，長榮、陽明、萬海（26115）、台驊投控（2636）、中菲行（5609）等個股大漲，台驊投控盤中漲停，雖然一度打開漲停，但買盤持續湧進，再度鎖住漲停。適逢電子股漲多拉回修正，資金湧入具有EPS及產業展望樂觀的貨櫃航運，3日台股的航運成交占比已拉到三成以上，達33％，為台股人氣指標。

傳統上，貨櫃航運產業為了迎接歐美地區的年底假期，從第三季初到第四季的10月為傳統旺季，11月的運量及運價就因市場供需而走滑，原本市場也預期今年第四季的運量及運價會低於第三季，但目前看起來，產業一路旺到年底。

長榮12月1日起針對美加線將進行GRI漲價，20呎櫃漲價900美元，40呎櫃漲價1000美元等。

陽明也提前報備給客戶，預計12月1日美東及美西線的20呎櫃漲價900美元，20呎櫃運往美國內陸預計漲價1800美元。至於美西線，40呎櫃漲價900美元，40呎櫃運往美國內陸預計漲價2000美元，美東線40呎櫃漲價1000美元。

此外，馬士基發布財報及召開法說會，受惠於財報利多，馬士基2日股價大漲3.51％，收盤價創新高。

馬士基第三季合併營收166億美元，優於預期的160.8億美元，息前稅前盈餘（EBIT）為58.6億美元，優於預期的49.7億美元，並維持2021全年EBIT落在180-190億美元的預估。

馬士基也預估2021年全球海運貨運量將增長7-9％，較先前的預估高出1％，展望2022年，全球海運貨運量成長將放緩至2-4％，但至少在2022年第一季前，海運市場仍將吃緊，同時認為塞港最主要的問題是港口的勞動力不足，解決港口的勞動力問題才能更好地應對供應鏈中斷。