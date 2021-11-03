今年9月25日，美國政府要求韓國三星電子（SamSung）等半導體企業提交商業機密，11月8日為最後期限。韓國媒體日前報導，韓廠若交出半導體商業機密，相當於把最大客戶中國的訊息洩露給美國政府。

中國媒體環球時報3日援引韓媒中央日報報導稱，9月25日，美國政府以「穩定晶片供應鏈」為名義，要求台積電、三星等各大跨國半導體企業在45天內交出公司的庫存、訂單和銷售帳簿。

韓國半導體業內人士對此表示，三星電子和SK海力士屆時若回應美國政府的要求，就相當於把韓國第一大客戶中國的機密資料洩露給美國，之後中方會採取什麼措施，就需要特別關注。

報導稱，資料顯示，中國已成為韓國半導體的最大市場，2020年占韓國半導體對外出口額的40％。韓國對外經濟研究院報告顯示，韓國半導體企業有可能越來越被強制在中美之間「選邊站」，美方有可能直接施壓韓國企業降低對中國市場的依存度。