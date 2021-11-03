大陸國家衛健委網站3日通報，11月2日0—24時，新增確診病例109例，其中本土病例93例。新增無症狀感染者19例，其中本土11例。北京昨新增8＋1例本土確診病例均住昌平區，包含一男子與母親、妻子、一對兒女等一家三代五口，此次確診病例1是作為次密接解除隔離後再發病，而一家5口中病例1的妻子確診前兩天接種了新冠疫苗第三針。

本土病例93例包括：黑龍江35例均在黑河市；河北14例均在石家莊市；甘肅14例，其中天水市13例、蘭州市1例；北京9例均在昌平區；內蒙古6例均在阿拉善盟；重慶4例，其中九龍坡區2例、巴南區1例、長壽區1例；青海4例均在西寧市；江西2例均在上饒市；雲南2例均在德宏傣族景頗族自治州；寧夏2例均在銀川市；四川1例在成都市。含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。新增無症狀感染者本土11例，其中江西7例均在上饒市；重慶2例，其中渝北區1例、長壽區1例；黑龍江1例在哈爾濱市；四川1例在成都市。

黑龍江省黑河市3日召開疫情防控工作新聞發布會，說明2日0-24時，黑河市新增本土確診病例35例，均為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現。

江西上饒今日起信州區所有公民辦幼兒園、中小學全部停課。信州中專和新四中高中有寄宿學生全部接回，不能坐公共交通。停課期間，信州區開展線上教學，做到停課不停學。具體復課時間根據疫情形勢變化另行確定，不得擅自提前復課。