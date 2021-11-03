教育部辦理教學卓越獎，國中組部分，今年共有28所學校由地方政府舉薦進入複選，經過8月下旬在雲林縣雲林國中進行複選方案評選，9所國中入圍，11月19日於國立中正大學進行金、銀質獎獲獎團隊的頒獎典禮。

入圍教學團隊分別為：桃園市立興南國民中學、彰化縣立伸港國民中學、台中市立至善國民中學、台中市立大甲國民中學、嘉義縣立大埔國民中小學、桃園市立介壽國民中學（按：110學年度該校已併入桃園市羅浮高級中等學校)、新竹縣立北埔國民中學、雲林縣立斗六國民中學、新北市立五股國民中學等9所國中。

教育部國教署表示，本次入圍方案都是符應新課綱精神與實驗創新的精彩案例，例如部分學校推動在地文化特色的校訂課程，透過社區共榮力量進而擴展國際視野；部分學校採主題式教學，透過團隊互助學習，觸發學生主動探索及跨域展能之能力。頒獎典禮將於11月19日揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊將可獲得60萬元獎金、銀質獎可獲得30萬元獎金。