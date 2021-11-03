北市南港男墜樓身亡 陳屍社區草皮嚇壞住戶 11:232021/11/03 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市南港一處大樓發生墜樓意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市南港區福德街一處社區後方草皮，3日上午6時許赫見一名52歲男子墜樓倒臥血泊之中，警消到場查出是大樓住戶，已明顯死亡。 警方調查，死者單身未婚，家屬稱其精神不穩定，死者家中無打鬥痕跡與其他異狀，客廳桌面放有存摺印章、手機，手機密碼寫在紙條上，未發現遺書，目前已排除人為因素，將報請檢察官相驗確認死因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 新北市邀網紅拍影片宣導勞權 上架一周點閱衝7萬 北市拓展就業市場 就服處釋近300職缺 最高薪83K #北市 #死者 #男子 #墜樓身亡 #社區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 24歲男打1999稱「要買汽油到北市府」 只因怨警這件事 13:052021/11/02 社會 北市就服處釋298職缺 最高83K 04:102021/11/03 地方新聞 靈骨塔詐3000萬 黑幫爽開超跑 04:102021/11/03 社會新聞 核廢料推遲不處理 侯指對新北不公平 04:102021/11/03 焦點要聞 新北保大警路檢 查獲男子股溝藏毒 11:332021/11/02 社會 北投大度路死亡車禍！24歲男自撞路樹 車頭撞爛送醫不治 09:282021/11/03 社會 北市公寓大廈檢舉案 暴增4成 04:102021/11/03 地方新聞 板橋第二運動場改建小巨蛋 2023招商 04:102021/11/03 地方新聞 社子島環評會25日舉行 北市議員盼通過：柯P任內唯一可期待成就 19:432021/11/02 生活 客廳突飄詭異臭味！人夫1句話嚇壞老婆 網：跟著回來了 09:482021/11/03 生活 新北多元福利據點 預計年底設置100處 10:522021/11/03 生活 社會熱門新聞 王金平座車遭逼車隨扈下車亮槍？保六總隊：「車內持槍警戒」 - 社會 理科太太心死離婚內幕 分居1年尪無情行徑嘆「無能為力」 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 理科太太傳打離婚官司 台北地院回應了 - 社會 父女戀暗藏桃花死劫 失婚男狂戀酒店女慘遭殺害成水流屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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