北市南港區福德街一處社區後方草皮，3日上午6時許赫見一名52歲男子墜樓倒臥血泊之中，警消到場查出是大樓住戶，已明顯死亡。

警方調查，死者單身未婚，家屬稱其精神不穩定，死者家中無打鬥痕跡與其他異狀，客廳桌面放有存摺印章、手機，手機密碼寫在紙條上，未發現遺書，目前已排除人為因素，將報請檢察官相驗確認死因。

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