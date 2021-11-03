賭客不畏疫情，拉帆布在芒果園內聚賭遭逮。(警方提供)

屏東縣警局2日下午3時許，於內埔鄉隘寮段內芒果園查獲一處天九牌職業賭場，現場賭客共50人，查扣天九紙牌、骰子、計時器等賭具及賭資93萬5700元，全案訊後已移送屏東地檢署偵辦。

屏縣警局日前接獲情資指出，由許姓男子主持的天九牌職業賭場，經常流竄屏東各地，近期賭客為方便遁逃，無懼野外蚊蟲叮咬，竟隱藏於內埔鄉隘寮段芒果園內搭棚聚賭，因地點隱密，賭場更貼心派專車來回接送。

賭客成員以中、老年居多，其中還有70歲老翁賭性堅強，多次到場輸贏，經連日蒐證後，日前由優勢警力持搜索票，採前後包夾方式，深入果園奇襲賭場，讓圍繞賭桌專注拚搏的男女賭客措手不及。

雖有賭客第一時間仍選擇逃竄，但因現場崎嶇，跑沒多久就被逮到；更有員警喊著「錢掉了、難道不撿嗎？」賭客便停下腳步，當場被逮。警方瞭解後發現，該職業賭場是以天九牌點數比大小方式聚賭，經現場逐一以額溫槍測量賭客體溫確認無發燒後，全數帶回分局詢問，並依違反刑法賭博罪移送偵辦。