美國衛生當局今天同意，美國現在可以開始替5至11歲兒童施打輝瑞藥廠和德國生技公司BioNtech合作研發的COVID-19疫苗，總統拜登盛讚這是對抗疫情的「轉捩點」。

輝瑞/BNT（Pfizer-BioNtech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗繼日前取得美國食品暨藥物管理局（FDA）授權供5到11歲的兒童接種後，今天再取得美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問團一致的批准。

美國政府已於CDC做出決定之前，早一步為5至11歲兒童購進足夠疫苗劑量，並運送到全國各地。

法新社報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）昨天表示，自獲得FDA授權以來，「團隊小組即時時刻刻都忙著揀貨、包裝和配送疫苗」。

他說，「我們計劃從本週末開始進行一些接種作業」，還說相關計畫會「在11月8日這週全力發揮作用」。

CDC今天召集一個由獨立科學家組成的小組，在直播討論中檢視病毒在兒童之間感染情況、輝瑞疫苗的有效性以及其可能產生副作用等現有資料。

拜登則大讚美國衛生當局批准替5至11歲兒童接種疫苗的決定，認為這是抗疫的「轉捩點」。

根據白宮發布的聲明，拜登表示，替較年幼的孩童接種疫苗將「讓家長結束數個月來的擔憂，也能減低兒童將病毒傳染給他人的程度。這是美國在抗疫之戰向前邁出的重要一步」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101103