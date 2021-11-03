台中市一中商圈知名美食攤商「香腸王」沈聯旺，為解決三角感情問題，15年前下藥迷昏大陸籍同居女友羅愛珍，並在另名印尼籍謝姓女友眼前，將羅女活生生推入彰化大排內致死，行徑遭謝女揭露，最高法院維持二審認定，依殺人罪將沈男判刑15年定讞。

2005年彰化縣和美鎮一處大排水溝被人發現1具全裸女屍，因無法辨識身分，以無名屍處理並安葬，隔10年後，自稱是羅女好友的女子到廟裡求神問卜，乩童指羅女被殺棄屍彰化大排，警方知悉後清查失蹤人口、比對羅女在大陸的兒子DNA，確認無名屍就是羅女。

檢方調查指出，沈聯旺18年前雇用羅女在一中商圈販售大腸包小腸，2人交往並同居，沈又劈腿印尼籍謝女，並生下1個孩子，羅、沈2人常因感情問題爭吵。

2015年，謝女為與沈分手，2人爭執後，沈持鐵棍毆打謝女倒地，更將謝女關入冰櫃，幸謝女爬出求救未遭殺害，此部分沈聯旺被依殺人未遂罪判刑8年確定；險遭殺害的謝女，也揭發目睹沈男迷昏羅女丟入大排殺害經過。

一審認定謝女從未在彰化居住，卻能明確說出被丟入大排內的是裸體女屍、羅女落水地點，且通過測謊，加上羅女被撈起時經法醫驗屍，確認生前落水，採信謝女證詞，依殺人罪將沈男判刑14年，二審加重改判15年，最高法院駁回上訴定讞。