歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 」（INGE）特別委員會籌組代表團，11月3日至5日訪問台灣，總統府表示，此次是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，不僅具有重大意義，也充分展現台灣與歐盟的合作交流日益緊密深化。蔡英文總統預計將在明（4）日上午9時30分於總統府接見訪問團。

總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯歡迎特別委員會主席古斯曼率團訪台。自今年以來，歐洲議會已12度通過友台相關決議，近期像是兩周前所通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告，首度就全面提升台歐關係，向歐盟行政部門做成正式政策建議等，不僅充分展現歐盟對台灣的支持程度越來越提升，也顯示台灣與歐盟整體關係越來越緊密。

此次由特別委員會主席古斯曼率領共計13名成員訪問團，成員包括曾任立陶宛總理的庫畢斯，亦包括葛芮若、施依德、奧弗斯、奇裘斯、德歐斯等跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員。訪團將與我國政府機關、相關專家及民間團體，就錯假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題進行交流。

張惇涵表示，期盼透過此次的交流，台灣能與歐洲的民主夥伴，共同為面對錯假訊息及境外勢力滲透等重大挑戰，分享經驗、彼此交流、共同努力，確保民主健全與深化，並持續為民主、自由、人權等普世價值，貢獻良善力量。