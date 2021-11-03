前陣子媽媽圈瘋傳的「佩佩豬系列益生菌」，在卡蘿琳官網與APP通路熱銷搶翻，這次佩佩豬再次攜手嬰幼童營養品卡蘿琳，推出三款機能性QQ凍，搭著電商獨家優惠登場！加上數位振興券的推出，不少媽媽們已開始摩拳擦掌準備手刀下單。

佩佩的超凡魅力不僅令孩童們著迷，也是爸媽的育兒好幫手！今年以「HEALTH & WELLBEING」健康主題出發，於台灣與幼童營養品知名品牌「卡蘿琳 Carloine」合作，推出一系列高人氣的佩佩豬益生菌與QQ凍，讓孩子們愛不釋手。

圖：卡蘿琳無糖兒童鈣QQ凍

第二波合作推出的３款機能性QQ凍，第１款為晶亮保護的「葉黃素無糖QQ凍」，以黃金比例 5:1 添加葉黃素與玉米黃素；第２款為幫助牙齒骨骼的「兒童鈣無糖QQ凍」，富含愛爾蘭專利水溶性海藻鈣好吸收；第３款為好菌多多的「益生菌無糖QQ凍」，每條富含 50 億個日本專利 SNK 益生菌；營養師黃詩茵表示，有別於市售果凍軟糖，添加機能性的QQ凍，含有豐富營養價值，也適合當作給寶貝的健康獎勵品！

爸媽平時想給孩子喝乳酸飲料，但又擔心攝取過多的糖？卡蘿琳三款機能性無糖QQ凍特別選用「木醣醇」，來取代傳統QQ凍製作使用的砂糖及蔗糖，無防腐劑、無人工色素、低熱量、零脂肪，讓全家人享用無負擔，適合全家人的營養補給品！

圖：卡蘿琳三款無糖機能QQ凍

這次販售的獨家限定「佩佩豬QQ凍」系列，總計備貨量超過百萬條，於卡蘿琳官方網站、APP 都買得到，惟各電商平台如 momo、蝦皮等販售數量與時間不定，等不及想入手的媽咪們，可於官方網站先行購買 >> https://www.carloine.com.tw

卡蘿琳嚴選打造一系列嬰幼童孩童營養補充品，接連推出針對不同體質需求適時地給予寶寶適合的營養，並特別準備實用育兒好禮幫媽媽省荷包，以衛教師服務用心、商品有效、口感佳的評價，累積了媽媽圈的信任感。

圖：卡蘿琳線上衛教師

除了佩佩豬QQ凍與益生菌外，卡蘿琳與佩佩豬的第三波合作將預計推出兒童維他命C+D3口嚼錠，預計於12月初上市，敬請把握！孩子們的健康就交給佩佩豬來守護！