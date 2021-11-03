重啟核四等4項公投將於12月18日投票，國民黨以「四個同意」表態支持，如今有網友挖出國民黨6年前臉書發文表態反核，挨批前後立場矛盾。國民黨今天表示，國民黨堅持務實健康的能源政策，尤其近年來面臨全球氣候變遷的挑戰，淨零碳排的目標勢在必行，更應該務實調整能源政策。

國民黨在2015年11月2日在臉書發文提到，發展經濟、穩定民生，一定要有務實、健康的能源政策。在「2025非核家園」的目標下，我們具體主張核四已封存，核一、二、三廠不能延役......」，該篇貼文附上時任國民黨主席的朱立倫與「核電歸零」、「核OUT」T恤的合照，由於國民黨此次定調年底公投為「四個同意」，引發網友質疑立場反覆。

對於外界批評，國民黨今天表示，很感謝許多網友找到我們6年前的臉書貼文給予指教，如同6年前的這篇貼文開頭所說，「發展經濟、穩定民生，一定要有務實、健康的能源政策。」這一點從未改變，如今卻看到民進黨執政6年來的能源政策，「務虛又不健康」。

國民黨說，務虛是推動過於急躁的綠電政策，結果達成率超低，要在2025年達到非核家園根本不可能；不健康就是號稱要用再生綠電，實際上大量提高火力發電，讓人民吸空污廢氣、影響健康。如此過於理想化的能源政策，造成今年多次跳電，不但傷害產業發展，更影響人民的日常生活。

國民黨指出，這次的重啟核四的公投是由公民團體發起，匯集了強大的民意，各家民調顯示有半數左右的民眾願意站出來挺公投，正好反映民進黨能源政策的失敗，導致人民已經對民進黨失去信心。

國民黨說，號稱要點亮台灣的政黨，卻留下「跳電台灣」與「空汙台灣」，我們在12月18號，都應該要一起站出來守護台灣，你同意嗎？