八吋晶圓代工廠世界(5347)第3季業績創新高，且第4季營運樂觀，將再挑戰新高，並看好產能利用率維持相當高的水準至明年上半年，明年整體營運表現亦可望優於產業平均；但今日股價開平走低，與聯電法說會後股價下跌如出一轍。

世界先進昨天下午舉行法人說明會，昨日早盤股價提前大漲，一度攻漲停，今日反而向下回檔。世界先進本季展望樂觀，預期第4季產能可望維持滿載，季營收將達123億至127億元，以中間值125億元計，將季增約5%，續創歷史新高。

世界先進董事長方略表示，因客戶對晶圓代工需求持續成長，第4季營收將介於123億至127億元；另預估毛利率將約45.5%至47.5%，營益率34%至36%。隨著晶圓3廠完成擴產7000片，第4季產能將較第3季增加2%。客戶需求依然強勁，預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。

展望明年，方略指出，若大環境沒有出現重大變化，對明年持正面樂觀看法。世界先進明年產能將增加7%至9%，業績成長幅度可望優於晶圓代工業平均水準，所有產品線都將成長。

產能方面，今年先前向友達收購的廠房，目前正在準備無塵室等廠務設施，產能擴張將與客戶合作，轉嫁增加的成本。由於目前機台取得困難且昂貴，思考建置12吋廠，只是並沒有明確的時間表。

世界先進第3季營收118.77億元，創下歷史新高；前3季營收312.13億元，年增27.85%，稅後淨利81.03億元，年增80.7%，每股純益4.94元。