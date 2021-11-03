雖然自行車需求維持熱絡，但政伸(8481)第3季越南廠暫時停工影響部分產能，獲利表現恐將受到影響，第4季在越南廠復工，及進入下游客戶傳統旺季，營運將回穩，不過，業外將會有處分天津廠一次性損失。2021全年度在自行車與高爾夫球產業持續熱絡，本業營運將呈現成長，但受到2020年業外挹注墊高基期，獲利將會呈現衰退。

展望2022年，自行車與高爾夫球等戶外運動興起，將同步帶動自行車出貨與高爾夫球桿出貨同步成長，政伸為國內貼標龍頭廠商，在滲透率持續增加，本業營運將維持成長腳步。法人初估，政伸2022年營收及獲利將聯袂揚升。

政伸商品以應用領域主要為自行車貼標、自行車零配件貼標、運動器材貼標及其他產品貼標，主要功能為美化各類產品，增加產品質感及美感，提高產品附加價值。主要客戶包括巨大、美利達、愛地雅、迪卡儂、明安等國內外知名自行車及運動器材客戶。

2021年自行車產業需求維持高檔水準，加上滲透率增加，政伸行車成車與零配件貼標營收可望成長近7%，2022年成長幅度將達8%。2021年鋁棒雖維持低檔水準，但在高爾夫球桿貼標持續成長，法人預估，政伸運動器材貼營收可望成長逾5成，明年度在高爾夫球頭出貨量維持成長，商用健身器材出貨量成長，營收仍將持續成長。