上月29日有民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊，發現一具水流屍，因死者無法確定身分，警方成立專案小組採證比對，確認是死者為失蹤的51歲張男。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

上月29日有民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊，發現一具水流屍，因死者無法確定身分，警方成立專案小組採證比對，確認是死者為失蹤的51歲張男。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

上月29日有民眾在彰化縣埔鹽鄉東螺溪邊，發現一具水流屍，因死者無法確定身分，警方成立專案小組採證比對，確認是死者為失蹤的51歲張男，經警方深入調查，發現竟是一樁情殺案，警方表示，林女在警詢時避重就輕，認為她涉嫌重大，由彰化地檢署複訊後，今晨依殺人罪聲押獲准。

溪湖分局偵查隊隊長楊昭賢表示，110年10月29日下午2點左右接獲通報，埔鹽鄉東螺溪有水流屍，隨即通報消防分隊協助打撈，隨即迅速針對屍體外觀進行確認，認為死因可疑，因此報請彰化地檢署檢察官相驗，並透過指紋辨識確認死者為台北51歲的張姓男子。

楊昭賢說，專案小組在調查時發現，張男的兒子在10月中旬就報失蹤，根據家屬提供的相關資訊確認林女涉有重嫌，因此在2日時向檢方聲請拘票，並到鹿港將林女逮捕歸案，偵訊時林女針對案情疑點避重就輕，偵訊後將其拘押。

楊昭賢也說，偵訊時林女供稱與張男結伴還有其同行友人到海邊沙灘遊玩，2人因感情糾紛產生爭吵，互相傷害彼此，同行友人幫助她出手毆打張男，造成張男死亡結果，但究竟是生前死亡被丟入水中，還是溺斃死亡，仍有待後續調查釐清。