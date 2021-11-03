美股前一日再創新高，然台股3日因櫃買指數2日率先出現爆量長黑K棒，市場賣壓大舉出籠，元宇宙、電動車等題材族群大幅拉回，加權指數3日開高走低，目前暫報17085點，漲點收斂至約19點，仍在季線上方，然半年線卻得而復失，值得注意的是，貨櫃三雄漲勢再起，目前漲幅皆逾5％，以萬海（2615）上漲逾6％最多，股價暫報171元。

資金有從中小型股撤出跡象，櫃買指數也在盤下，不過，有出現觸底反彈跡象，目前小跌0.35點、或0.16％，暫報215.05點，

據第一金投顧晨訊指出，本周電子產業將開始面臨10月營收陸續公布，以及美聯準會（Fed）會議將登場的壓力，引發一波獲利了結賣壓。這波反彈熱潮以櫃買市場中小型股最為活潑，漲幅驚人，然2日爆出大量回檔，3日觀察重點為是否能守住櫃買指數大量低點，若未能守住，須留意櫃買市場指數進一步轉弱的風險，個股宜盡速汰弱留強。