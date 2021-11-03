台灣民間營建業的第一次！由於營建業碳排放佔全球碳排的11％，麗明營造董事長吳春山今(3)日與財團法人臺灣營建研究院長呂良正簽屬合作計畫，正式啟動建築節能減碳大數據庫建置，希望在雙方協力合作下，將麗明營造建築工程全生命週期碳排放資訊數據化及公開透明化，並期能積極導入減碳策略，最終達到零碳營建目標。

麗明營造董事長吳春山表示，鑑於建築產業使用大量的能源與資源，對環境造成相當大的衝擊，研究指出建材生產和建築興建過程的碳排放量佔全球碳排的11％，而建築使用階段更高達28％，由此可見建築生命週期中碳排放量有相當大的改善空間。而營建業在全球減碳及2050年淨零排放的趨勢下，更應該發揮企業社會責任，訂定永續發展目標，將傳統營造轉型為綠色營造，致力提升節能低碳設計及工法。為此首先應該推動建築物生命週期碳排放量計算及構思減碳策略，並應用於營建全過程，特別是提供業主於建築規劃設計階段參考。

麗明營造創立至今28年，目前在建工程高達230億元，包括台積電新竹寶山研發中心、矽品二林園區、德律桃園廠、大立光台中工業區新廠、屏東榮總等，今年營收目標挑戰150億元！

臺灣營建研究院長呂良正表示，財團法人臺灣營建研究院過去於建材之研發與認證已累積多年經驗與成果，近年更致力於推動建材與建案之循環經濟認證，並積極投入減碳技術研發。適值麗明營造台北士林紙廠旅店、竹北慧榮大樓、台中惠國郵局、台中四季藝術仁美校四個專案開工，此合作案將透過上述經驗，協助麗明營造以這四個專案為對象，分別建置專案碳排係數與碳排量計算分析、並對四個專案進行比對、和後續減碳方案建議、案例全生命週期碳排計算、乃至最終規劃建築碳排管理平台，以第三方公正單位計算不同建案碳排放量，並打造麗明營造專屬之建築節能減碳大數據庫，為後續推動低碳建築打下堅定基礎。

此外，透過此合作案推動，可強化營建業對實施能源效率的重視與要求，以麗明營造為參考標竿，藉以凝聚市場的認同與誘因，促使各相關廠商及早投入減碳、品質及技術能力的提昇，麗明營造亦將善盡社會責任樂意分享此計畫的結論，攜手設計與施工同業共創綠色營造。