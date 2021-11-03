宅經濟持續發威，軸承大廠瑞穎工業又打入美國電商及快遞業龍頭的自動化倉儲供應鏈體系，前三季合併營收17.94億元、EPS達7.84元，雙雙締造同期新高。囿於鋼鐵等原物料成本上漲，嚴重塞港而改變與客戶交易條件，第三季營收創同期新高，EPS不增反減而為2.34元。

瑞穎生產行李箱用軸承起家，再跨足汽車拉門、自動倉儲運運輸帶軸承、車門庫軸承及手推車軸承。2019年開發物流倉儲設備用軸承，打入美國電商龍頭及快遞業的自動化倉儲物流供應體系，出口占瑞穎營收比重高達九成，並以美洲為主要外銷市場。去年爆發疫情以來，北美宅經濟大發威，電商及物流業持續添購倉儲設備，為瑞穎營收及獲利增溫。

瑞穎第三季合併營收達5.64億元、營業毛利1.91億元、營業利益1.04億元、認列匯損52.1萬元，稅前淨利1.03億元、本期淨利0.82億元，EPS從去年同期2.69元降至2.34元。前三季合併營收17.94億元、營業毛利6.42億元、營業利益3.66億元、認列匯損約1751萬元，稅前淨利3.46億元、本期淨利2.75億元，EPS由去年同期7.74元增加至7.84元，創同期新高。

瑞穎表示，瑞穎第三季營收創同期新高，但原材料上漲而導致成本增加，運費飆漲、缺櫃及美國塞港，瑞穎改變原本與客戶交易條件，原本CIF報價訂單，向客戶收取部分運費；FOB報價由美國客戶自己找海運公司及貨櫃，瑞穎調降報價，才會出現第三季營收增加，但毛利率及獲利都比去年同期減少。